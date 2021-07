Chancen for at finde overlevende er nær nul

Og selv om redningsarbejdet stadig pågår, så lod lederen af et israelsk redningshold, der bidrager til eftersøgningen, mandag forstå, at det begynder at se svært ud.

Her fortalte oberst Golan Vach til tv-stationen CNN, at han har sagt til nogle af de pårørende til de savnede, at chancen for at finde overlevende er "tæt på nul".

- Jeg er realistisk, men vi er stadig fulde af håb. Dette håb holder os i gang, sagde Golan Vach mandag.

- Vi vågner hver morgen med masser af energi til at finde de savnede, i live eller ikke i live.

Mandag aften lokal tid steg det samlede dødstal til 28, efter at endnu et lig var blevet bjærget fra murbrokkerne.

117 andre savnes fortsat.

Redningsarbejdet blev genoptaget mandag, efter at resterne af den delvist sammenstyrtede boligblok blev sprængt væk sent søndag aften lokal tid.

Efter den kontrollerede sprængning begyndte myndighederne omgående at fjerne murbrokker, så redningsmandskab kunne få adgang til en underjordisk garage, hvor nogle af de mange savnede kan være endt.

Myndighederne i Miami besluttede lørdag, at resterne af bygningen skulle rives ned, fordi der var risiko for, at den ville styrte sammen og bringe redningsmandskabet i fare.

Desuden er der bekymring for den tropiske storm Elsa, der ventes at nærme sig det vestlige Florida tirsdag eller onsdag.

Ifølge Floridas guvernør, Ron DeSantis, som mandag var på besøg i Surfside, har redningsarbejdere i øjeblikket fokus på et sted, hvor der ser ud til at være mange soveværelser.

- Desværre ved vi, at mange mennesker lå og sov, da ulykken indtraf, siger han ifølge Miami Herald.

Redningsarbejdet fortsætter i døgndrift med skiftehold og internationale eksperter, som hjælper med at lede i ruinerne.

- Jeg har dyb respekt for disse mænd og kvinder, der arbejder under så farlige forhold. I 12 dage har de modstået ild og røg og nu også voldsom vind og regn, siger borgmester i Miami-Dade County, Daniella Levine Cava, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er stadig uvist, hvad der fik den 40 år gamle bygning til at kollapse.

I en rapport fra 2018 advarede en ingeniør om en "alvorlig fejl", der går tilbage til opførelsen af bygningen, hvor mangel på ordentlig dræning fra poolområdet forårsagede "alvorlig strukturel skade".

I rapporten blev det dokumenteret, hvordan stående vand i løbet af årene havde forårsaget alvorlig skade.