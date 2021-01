Champs-Élysées i Paris skal forvandles til en storstilet have

Hun siger, at avenuens strækning på 1,9 kilometer skal forvandles til en "have ud over det sædvanlige".

Der er afsat 250 millioner euro - cirka 1,86 milliarder kroner - til projektet. Der vil fortsat kunne køre biler på strækningen.

Champs-Élysées-komitéen har siden 2018 kæmpet for en større renovering af avenuen og dens omgivelser.

Forvandlingen begynder imidlertid først, efter at den franske hovedstad har været vært for de olympiske lege i sommeren 2024.

- Den legendariske avenue har mistet sin pragt over de seneste 30 år. Og den er gradvist blevet opgivet af pariserne, hedder det i en udtalelse fra komitéen, der byder det store projekt velkomment.

Ifølge komitéen er avenuen nedslidt.

- Den bliver ofte kaldt den smukkeste avenue i verden. Men dem af os, der arbejder her hver dag, er ikke så sikre på, at det er rigtigt, sagde Jean-Noël Reinhardt, formand i Champs-Élysées-komitéen, i 2019.

Komitéen har tidligere fremlagt en plan for, hvad den mener, der bør forandres ved Champs-Élysées. Ifølge den plan skal pladsen til køretøjer halveres.

Vejbanerne skal i stedet blive til fortov og grønne områder.

Før coronakrisen lød en vurdering, at der var omkring 100.000 gående på avenuen hver dag. 72 procent af dem var turister.

Der er i dag otte vejbaner på avenuen. De bliver normalt brugt af i gennemsnit 3000 køretøjer i timen.

Borgerne i Paris fejrede befrielsen fra Nazityskland på avenuen i 1944. Og store sejre inden for sportsverdenen får også pariserne til at strømme til avenuen for at fejre i fællesskab.

Hvert år slutter det store cykelløb Tour de France på avenuen.