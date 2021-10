Centrum-venstre sætter sig på Italiens borgmesterposter

En række kandidater fra Italiens politiske midte og venstrefløj ser ud til at kunne indtage borgmesterkontorerne i de større byer efter det italienske lokalvalg.

I hovedstaden Rom ser det ud til, at den siddende borgmester, Virginia Raggi fra Femstjernebevægelsen, må forlade posten.

Med 19 procent af stemmerne deler hun tredjepladsen med en anden kandidat. Dermed går hun ikke videre til anden valgrunde i Rom om to uger.

Det gør i stedet den konservative Enrico Michetti, der fører med 30,5 procent af stemmerne, og en tidligere centrum-venstre finansminister, Roberto Gualtieri, der ser ud til at få 27 procent.

Sidstnævntes parti, Det Demokratiske Parti (PD), ses overordnet som lokalvalgets vinder.

Det var på forhånd ventet, at centrum-venstre kandidater ville klare sig godt. Men de har klaret sig bedre end ventet.

Generelt ser det sløjt ud for blandt andre den tidligere indenrigsminister Matteo Salvini, der leder højrefløjspartiet Liga, og Giorgia Meloni, der er partileder for Italiens Brødre.

De to partier er en del af en konservativ alliance, der på landsplan fører i meningsmålingerne.

Også tidligere premierminister Silvio Berlusconis parti, Forza Italia, er en del af den konservative blok.

De konservative har især fået deres stemmer i Italiens mindre byer.

Også Femstjernebevægelsen, der chokerede Italien ved at vinde lokalvalgene i Rom og Torino for fem år siden, oplever markant tilbagegang i år.

- Resultatet tyder på, at det herskende synspunkt gennem de seneste to år om, at centrum-højre helt sikkert vil vinde parlamentsvalget, skal genovervejes, siger Giovanni Orsina, der er professor i politik ved Luiss-universitetet i Rom.

Han mener ikke, at man kan overføre resultaterne fra lokalvalget på nationalt plan.

Også andre politiske iagttagere ser heller ikke fare for, at resultatet af lokalvalget vil få konsekvenser for premierminister Mario Draghis regering.

Lokalvalget blev holdt søndag og mandag. Valgdeltagelsen lå omkring 55 procent.

De endelige resultater ventes klar tirsdag.