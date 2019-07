Centerleder: Irans beslaglæggelse er voldsom og dramatisk

Sådan lyder det fra Henrik Breitenbauch, leder af Center for Militære Studier på Københavns Universitet.

Sikkerhedssituationen i det vigtige Hormuzstræde er med iranernes beslaglæggelse af et britisk tankskib fredag "klart forværret".

- Det er meget usædvanligt at lande på den måde opbringer hinandens skibe. Det er et alvorligt skridt og en dramatisk handling, hvor staten tiltager sig ret til at bestemme over andre landes fartøjer i internationalt farvand, siger han.

Hormuzstrædet ligger mellem Oman og Iran. Det forbinder Den Persiske Golf med Det Arabiske Hav. En tredjedel af verdens olie, der transporteres med skib, går gennem Hormuzstrædet. Det har derfor stor betydning for den globale forsyning af råolie.

Passagens store betydning for hele verdens forsyningssikkerhed gør situationen farligere, mener Henrik Breitenbauch.

- I og med at det handler om en olietanker, så er det en særligt voldsom handling fra iranerne. Og det er en reel bekymring, at situationen udvikler sig sådan lokalt, at det bliver en reel militær konflikt.

- Indtil videre har der været angreb, der dog ikke har været alvorlige. Men det har sin egen dynamik, hvor de enkelte flådechefer spiller en rolle i forhold til valg af taktiske modtræk, siger han.

Og det kan få konflikten til at eskalere.

- Et væsentligt spørgsmål er, i hvor høj grad iranerne faktisk har helt styr på sine enheder, og om alle enheder spiller efter samme melodi, eller om nogle er ude af takt. Og det er et usikkerhedsmoment (for om situationen kan eskalere, red.).

- Lige nu er det hovedsageligt en maritim krise i Hormuzstrædet. Men risikoen for en egentlig militær konflikt er til stede. Begge sider er også påvirket af spillet på højere diplomatiske niveauer om atomaftalen og Irans rolle generelt i regionen.

- Men iranerne har ikke ret meget at vinde ved at eskalere situationen, siger Henrik Breitenbauch, der understreger, at ingen af de involverede lande har en interesse i krig.

Briterne har krævet, at tankeren "Stena Impero" omgående bliver frigivet. Iranerne har i stedet meddelt, at skibet er ført til havnebyen Bandar Abbas.

Beslaglæggelsen af det britiske skib kommer, to uger efter at den iranske olietanker "Grace 1" blev beslaglagt ud for Gibraltar med hjælp fra britiske marinesoldater.

Skibet er beslaglagt grundet mistanke om, at det var på med olie til Syrien.

Det har Iran afvist.