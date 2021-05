Catalanske ledere bliver måske benådet

Højesteretten i Spanien sagde ellers i tirsdags, at de 12 catalanske ledere, der er dømt for deres rolle i Cataloniens forsøg på at rive sig løs fra Spanien i 2017, ikke skal benådes.

Afvisningen skyldes, sagde højesteret, at de dømte ikke angrer, at de handlede i strid med Spaniens forfatning.

Men det spanske nyhedsbureau EFE noterer, at det ikke er en dom, der er kommet fra højesteretten. Det er rådgivning, som ikke er juridisk bindende.

Og premierminister Sanchez ser ikke umiddelbart ud til at følge rådet.

- Der er en tid for straf, og der er en tid for forsoning, lød det fra Sanchez, da han onsdag i parlamentet blev spurgt om udsigten til at benåde catalonierne.

En løsladelse "vil være til gavn for en fredelig sameksistens mellem spaniere".

Af de 12 catalanske ledere, der er i spil til at blive benådet, afsoner ni fængselsstraffe på mellem ni og 13 år.

De blev dømt for at organisere en forfatningsstridig folkeafstemning om løsrivelse og så efterfølgende erklære Catalonien selvstændig.

Tre andre blev kendt skyldige i medvirken til løsrivelsesforsøget. Deres straf var bøder.

En eventuel benådning gælder ikke de catalanske ledere, der flygtede fra Spanien.

Det gælder den tidligere catalanske præsident Carles Puigdemont, der nu er medlem af EU-Parlamentet og bor i Belgien.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at det kræver amnesti, hvis de også skal slippe for straf, og det er ikke på skrivebordet.

Sanchez leder en mindretalsregering. Han er afhængig af støttepartier, herunder det catalanske parti ERC i parlamentet i Madrid.

ERC leder også regeringen i Catalonien.

Partiet går ind for løsrivelse, men vil forhandle med den spanske regering om det.

Tirsdag, samme dag som udtalelsen fra højesteretten, blev Pere Aragones fra ERC taget i ed som regional regeringschef i Catalonien.

AFP skriver, at spørgsmålet om benådning har simret i flere måneder. Det kom op i toppen af dagsordenen, da Aragones blev taget i ed.

Oriol Junqueras, ERC's leder, er en af de fængslede cataloniere.

Sanchez siger ifølge EFE, at han ikke vil lade sig påvirke af, hvor stort flertallet mod en benådning er i parlamentet.

Hans socialistiske parti har 120 af parlamentets 350 pladser. Men han har bemyndigelsen til at bestemme, om der skal benådes eller ej.

Oriol Bartomeus, professor i samfundsvidenskab på Det Autonome Universitet i Barcelona, siger, at de catalanske ledere skal benådes, hvis problemet med Catalonien skal løses.

- Men det skaber meget støj, siger han til AFP.

Og det vil medvirke til, at højrefløjen vil mobilisere vælgerne mod Sanchez, tilføjer han.

Sanchez har sagt om benådningen, at han lægger vægt på begreber som "dialog og forståelse" i stedet for "hævn".

Det har fået Pablo Casado på tæerne. Han leder det konservative parti PP og er imod benådningen.

- Det er ikke for at få hævn. Det er for at forsvare det nationale sammenhold.