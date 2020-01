Catalansk parti kan gøre Sanchez til Spaniens regeringschef

Det meddeler ERC torsdag aften.

ERC har med sine 13 mandater afgørende betydning. Den indirekte opbakning til Sanchez vil med stor sandsynlighed gøre ham til regeringschef igen den 7. januar, rapporterer den spanske tv-station RTVE.

I forvejen har Pedro Sanchez sikret sig opbakning fra det baskiske nationalistparti, PNV.

Den første afstemning i parlamentet finder sted på søndag. Her skal Sanchez bruge et flertal på 176 stemmer fra de 350 medlemmer af parlamentet, hvilket han formentlig ikke vil få.

Men ifølge den spanske forfatning kan der holdes endnu en afstemning 48 timer senere. Her rækker det med et simpelt flertal, og det kan Sanchez regne med, hvis det catalanske parti stemmer for ham eller undlader at stemme imod.

Spaniens konservative opposition har været yderst kritisk over for Sanchez' samtaler med det catalanske parti i de seneste dage.

ERC og PSOE har meddelt, at de er nået til enighed om at indlede forhandlinger mellem Spaniens regering i Madrid og den catalanske regering i Barcelona om at "løsne op for den politiske konflikt om Cataloniens fremtid og etablere et grundlag for dens løsning", hed det.

I november vandt det spanske socialistparti parlamentsvalget, men fik ikke flertal.

Sanchez blev første gang premierminister i juni 2018, men har haft vanskeligt ved at holde på regeringsmagten. Derfor måtte spanierne til stemmeurnerne to gange i løbet af 2019.