Canadiske eksperter vil suspendere brug af AstraZeneca-vaccine

Canadas rådgivende vaccineudvalg (Naci) anbefaler at suspendere brugen af AstraZenecas coronavaccine til personer under 55 år.

- Naci anbefaler, at AstraZenecas covid-19-vaccine ikke anvendes til voksne under 55 år på nuværende tidspunkt, oplyser udvalget i en erklæring ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Naci anbefaler, at brugen af vaccinen indstilles, mens sikkerheden omkring den undersøges nærmere.

Nærmere bestemt peger Naci blandt andet på, at risikoen for et lavt antal blodplader hos nyvaccinerede skal undersøges yderligere.

Det sker i kølvandet på rapporter om sjældne blodpropper hos vaccinerede patienter, oplyser Naci.

I midten af marts blev brugen af AstraZenecas covid-19-vaccine sat på pause i Danmark og flere andre europæiske lande på grund af sjældne forløb med en kombination af blodpropper, blødninger og et lavt antal blodplader hos nogle nyvaccinerede.

I Danmark blev pausen i sidste uge forlænget med tre uger, således at brugen af vaccinen fra svensk-britiske AstraZeneca nu er sat i bero indtil 18. april.

Det sker, fordi der er brug for flere undersøgelser af en mulig sammenhæng mellem blodpropper og vaccinen.

I Danmark har der været to tilfælde, hvor personer efter vaccination har fået en blodprop og er døde.

I alt har Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, konstateret 25 tilfælde af lignende alvorlige bivirkninger.

EMA vurderer dog, at de europæiske lande bør fortsætte med at bruge vaccinen, da de mulige ulemper opvejes af fordelene.

Samme melding er kommet fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

AstraZenecas covid-19-vaccine spiller en vigtig rolle i EU's vaccinestrategi, fordi vaccinen ikke behøver at blive kølet lige så meget ned som andre covid-19-vacciner. Det betyder, at vaccinen kan gives af praktiserende læger.