Folk forsøger at køle ned ved Willows Beach i British Columbia i Canada, hvor varmen har været særdeles trykkende.

Artiklen: Canadisk politi melder om mindst 69 døde under rekordvarme

Canadisk politi melder om mindst 69 døde under rekordvarme

Vilde temperaturer rammer ældre og folk med helbredsproblemer i Canada, og varmen ventes at fortsætte.

Mindst 69 personer er døde i området omkring storbyen Vancouver under en voldsom hedebølge, som har ført til rekordhøje temperaturer i dele af Canada og USA.

Det oplyser canadisk politi tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Mange af de døde i Vancouver-forstæderne Barnaby og Surrey var ældre og havde underliggende helbredsproblemer.

- Selv om det stadig er ved at blive undersøgt, så menes varme at være en medvirkende faktor i størstedelen af dødsfaldene, oplyser korporal Michael Kalanj ved Canadas beredne politi ifølge AFP.

I flere andre lokalområder har politiet også måttet tage ud til pludselige dødsfald under de trykkende temperaturer.

Men her er der endnu ikke offentliggjort dødstal.

De faretruende høje temperaturer, som har lukket skoler og vaccinecentre, ventes at fortsætte flere steder i Canada de næste mange dage, skriver det canadiske medie CBC.

- Vancouver har aldrig oplevet den her form for varme før, og desværre ser vi dusinvis af døde på grund af det, siger talsmand for politiet Steve Addison i en pressemeddelelse.

- Vores betjente er presset til det yderste, men vi gør alt, hvad vi kan, for at sørge for folks sikkerhed.

Temperaturerne er steget på grund af højtryk, der har dannet en slags låg med varm luft over regionen, der også er kendt som Pacific Northwest. Det melder USA's nationale vejrtjeneste (NWS).

Mandag satte Canada endda en temperaturrekord på vilde 47,9 grader i byen Lytton i provinsen British Columbia omkring 250 kilometer øst for Vancouver.

- Vi er midt i den varmeste uge, som befolkningen i British Columbia nogensinde har oplevet, og det har konsekvenser, forfærdelige konsekvenser, for familier og lokalsamfund, siger British Columbias regeringsleder, John Horgan, ifølge AFP.

- Den måde, som vi kommer igennem disse usædvanlige tider, er ved at holde sammen.

Klimaforskere har længe sagt, at klimaforandringer forventes at øge hyppigheden af ekstreme vejrfænomener som for eksempel hedebølger.

Det er dog mere kompliceret end som så at fastslå en forbindelse mellem enkeltstående begivenheder og global opvarmning.