Canadisk medicinalmilliardær er fundet død i kælder

- Omstændighederne ved deres død virker mistænkelige, og vi behandler det på den måde, siger David Hopkinson fra politiet i Toronto ifølge Reuters.

Barry Sherman var ifølge magasinet Forbes god for på 3,2 milliarder dollar. Formuen er skabt gennem medicinalselskabet Apotex Inc., der er blandt de største i Canada.

Apotex sælger over 260 former for kopimedicin i omkring 115 lande og omsætter årligt for cirka to milliarder canadiske dollar (cirka ti milliarder kroner. red.).

Udstyret med en doktorgrad i raketvidenskab fra Massachusetts Institute of Technology, en af verdens mest anerkendte universiteter, overtog Sherman i 1974 sin onkels medicinalfirma.

Købet finansierede han med sin mors opsparing, skriver Forbes.

Fra at have et par ansatte i begyndelsen forvandlede Sherman selskabet til en gigant med over 10.000 medarbejdere. I 2012 trådte han tilbage som administrerende direktør, men han var fortsat formand for bestyrelsen.