Canadiere kræver undersøgelse af skolesystem for indfødte

Det sker, efter at der de seneste måneder er blevet fundet hundredvis af umarkerede gravsteder ved flere af de gamle skoler over hele landet.

Hundredvis af demonstranter er lørdag gået på gaden i Canadas hovedstad, Ottawa, med krav om, at der skal igangsættes en uafhængig undersøgelse af landets gamle kostskolesystem for indfødte børn.

Børn af den oprindelige befolkning i landet blev indtil 1990'erne indskrevet på de særlige skoler med det formål, at de skulle vende deres egen kultur ryggen og tilegne sig vestlig kultur.

Det er siden kommet frem, at fysisk og seksuelt misbrug af eleverne var udbredt på skolerne.

Mindst 130 af den slags skoler har igennem årene eksisteret i Canada, og omkring 150.000 børn af oprindelige folk har været indskrevet på en af dem.

Demonstranterne har lørdag forsamlet sig foran parlamentet i Ottawa, efter at to politikere fra det venstreorienterede New Democratic Party (NDP) har opfordret til protester.

- Folk er blevet chokerede over, hvor mange grave der er blevet fundet, siger medlem af NDP Charlie Angus til tv-stationen CBC.

- Der er ikke tale om uheld eller tragedier. Gravene repræsenterer en politik, der gik ud på at ødelægge mennesker.

NDP opfordrede i begyndelsen af juli den canadiske regering til at udpege en særlig anklager til at lede en uafhængig undersøgelse af det særlige skolesystem, men det er endnu ikke sket.

Siden slutningen af maj er der blevet fundet over 1000 umarkerede gravsteder nær skoler over hele Canada. Opdagelserne har vækket stor forargelse i det nordamerikanske land.

En undersøgelseskommission beskrev i 2015 det særlige skolesystem som et "kulturelt folkedrab", og det menes, at over 4000 børn døde af sygdom og vanrøgt på skolerne fra 1800-tallet og frem til 1990'erne.