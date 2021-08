Canadas premierminister ventes at annoncere valg søndag

Canadas premierminister, Justin Trudeau, vil søndag mødes med landets generalguvernør, hvor Trudeau ventes at meddele, at han ønsker at udskrive parlamentsvalg til afholdelse i september.

Generalguvernør Mary Simon er den britiske monarks repræsentant i Canada, som dronning Elizabeth II er statsoverhoved for.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters vil Trudeau formelt bede Mary Simon om at opløse parlamentet, som det er traditionen forud for et valg.

Torsdag skrev både Reuters og AP, at Trudeau var på nippet til at udskrive valg. Sandsynligvis med 20. september som afstemningsdato.

Det oplyste unavngivne kilder med indsigt i sagen til de to nyhedsbureauer.

Ved det seneste valg for to år siden gik Trudeaus midterparti, Det Liberale Parti, tilbage, og han er dermed afhængig af oppositionens støtte for at opnå flertal for sin politik.

Ved at udskrive valg nu håber Trudeau på at kunne sikre sig en større opbakning i nationalforsamlingen og styrke sit greb om magten.

Canada er et af de lande i verden, hvor størstedelen af befolkningen er færdigvaccineret, og Trudeau vil derfor forsøge at udnytte, at han har styret landet godt igennem pandemien, skrev AP forleden.

Premierministeren er mindre populær, end han var ved valget for seks år siden, men hans regerings håndtering af coronakrisen betragtes mestendels som en succes.

Desuden er økonomien i Canada kommet på benene igen efter tilbagegangen under coronapandemien, hvor den var værst.

Hvis der skulle afholdes valg nu, ville Det Liberale Parti ifølge den seneste meningsmåling fra Abacus Data blive det største med 37 procent af stemmerne og klare sig bedre end hovedrivalen - Canadas konservative parti.

Siden 2000 har der været syv parlamentsvalg i Canada. Den nuværende fireårige valgperiode udløber i oktober 2023.