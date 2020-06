Canada stejler over Trumps plan om Putin til G7-møde

Canadas premierminister, Justin Trudeau, er imod den amerikanske præsident Donald Trumps plan om at invitere Rusland med til det næste G7-topmøde.

Det skriver dpa.

- Rusland blev udelukket fra G7, efter at det invaderede Krim for nogle år siden. De fortsætter med ikke at vise respekt for internationale regler og normer. Derfor er de ikke med i G7, siger Trudeau.