Canada måler 46,6 grader og slår 84 år gammel varmerekord

En hedebølge får i disse dage dele af det nordvestlige Nordamerika til at minde mere om Mellemøsten.

Myndighederne i Canada registrerede søndag hele 46,6 graders varme i byen Lytton i delstaten British Columbia, hvilket er den højeste temperatur, der nogensinde er blevet målt i landet.

Det skriver BBC mandag aften.

Temperaturen er ifølge mediet 1,6 grader højere end den seneste varmerekord i Canada målt i byerne Yellow Grass og Midale helt tilbage i 1937.

Den kommer på et tidspunkt, hvor store dele af det vestlige Canada og det nordvestlige USA kæmper med en hedebølge, der har fået begge lande til at advare sine borgere om decideret farlige vejrforhold den kommende uge.

Temperaturerne er steget på grund af højtryk, der har dannet en slags låg med varm luft over området, der også er kendt som Pacific Northwest. Det melder USA's nationale vejrtjeneste (NWS).

Alene i staten British Columbia i Canada blev der i weekenden sat varmerekorder over 40 forskellige steder.

Det har ført til, at salget af airconditionanlæg og vindblæsere er gået amok, mens barer, restauranter og endda et svømmebassin ifølge BBC er blevet tvunget til at lukke.

David Phillips, der er ledende klimatolog ved Canadas miljøagentur, siger til mediet CTV:

- Jeg kan godt lide at slå rekorder, men det her er som at knuse og pulverisere dem. Det er varmere i dele af det vestlige Canada end i Dubai.

Han tilføjer, at det mandag kan blive endnu varmere nogle steder med temperaturer over 47 grader.

Ud over British Columbia har canadiske myndigheder udstedt vejradvarsler i dele af Saskatchewan, Yukon og i Northwest Territories.

I USA er varmen særligt slem i delstaterne Washington og Oregon.

Her registrerede storbyerne Seattle og Portland søndag deres højeste temperaturer nogensinde med op mod 44 grader.

Det har ført til, at flere begivenheder er blevet aflyst, mens folk også er blevet opfordret til at holde sig inden døre og søge ly for varmen.

USA's nationale vejrtjeneste har ifølge BBC kaldt hedebølgen "historisk" og sagt, at den kan vare hele ugen. Samme melding kommer fra canadiske vejrmyndigheder.

Klimaforskere har længe sagt, at klimaforandringer forventes at øge hyppigheden af ekstreme vejrfænomener som for eksempel hedebølger.

Det er dog mere kompliceret end som så at forbinde enkeltstående begivenheder til global opvarmning.