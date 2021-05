Canada godkender som verdens første Pfizer-vaccine til børn

Beslutningen er taget, fordi data fra kliniske forsøg ifølge Sharma viser, at vaccinen er lige så sikker for unge som for voksne.

- Dette er den første vaccine godkendt i Canada til at forhindre covid-19 hos børn. Det markerer en markant milepæl i Canadas kamp mod pandemien, siger sundhedsrådgiveren på et pressemøde.

Pfizer/BioNTech har ansøgt om at få udvidet godkendelsen af sin coronavaccine i EU til også at gælde børn i alderen 12 til 15 år.

Det er Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), som behandler ansøgninger om godkendelser af vacciner i EU - og dermed også Danmark.

Lungeforeningen i Danmark har tidligere givet udtryk for, at den håber på, at coronavaccinen bliver godkendt til store børn i EU og dermed også i Danmark.

Det skyldes, at det ifølge formand for Lungeforeningen Torben Mogensen er et stort problem, at lungesyge børn og andre børn med kroniske sygdomme endnu ikke kan blive vaccineret, så de kan komme ud i samfundet igen.

Ifølge Torben Mogensen er en vaccine den bedste løsning for at få store børn med kroniske sygdomme tilbage til en mere normal hverdag.

Vaccinen fra Pfizer/BioNTech var i december den første, der blev godkendt til brug hos voksne i EU.

Den har fået en såkaldt betinget markedsgodkendelse, der er mulig i særlige situationer - som under coronaudbruddet.

En sådan lader vaccinen komme på markedet, inden langtidsdata for virkninger og mulige bivirkninger er tilgængelige.

Det kan dog kun ske, hvis fordelene ved en hurtig vaccine er større end de risici, der er ved ikke at have helt så mange langtidsdata.

Godkendelsen gælder i første omgang et år, hvor producenterne løbende sender mere data til EU, som så vurderer effektivitet og sikkerhed.