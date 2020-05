Canada giver grønt lys til mulig udlevering af Huawei-chef

Afgørelsen er blevet offentliggjort klokken 20 onsdag dansk tid.

48-årige Meng Wanzhou er datter af den kinesiske televirksomhed Huaweis grundlægger, Ren Zhengfei. Hun blev anholdt i lufthavnen i den canadiske by Vancouver den 1. december 2018. Anholdelsen skete på opfordring fra USA.

Hun er sigtet for at have brudt de amerikanske sanktioner mod Iran.

Højesteret i den canadiske provins British Columbia har afgjort, at Meng potentielt kan udleveres til USA, fordi anklagerne mod hende også betragtes som en forbrydelse i Canada. Det fremgår af den 23 sider lange afgørelse.

Næste fase i udleveringssagen mod Meng Wanzhou fortsætter i juni. De afsluttende bemærkninger forventes sidst i september og først i oktober.

I løbet af en række retsmøder i januar kom det frem, at Meng Wanzhou angiveligt løj til banken HSBC om Huaweis forhold til samarbejdspartneren Skycom, der har base i Iran. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Dermed risikerede HSBC at overtræde amerikanske sanktioner.

Den 48-årige Meng Wanzhou fastholder, at hun ikke har gjort noget galt.

Hendes anholdelse i Canada har ført til store spændinger mellem Canada og Kina. Kineserne har indikeret, at forholdet ikke kan blødes op, før Meng Wanzhou er vendt tilbage til sit hjemland.

Inden da agter de tilsyneladende heller ikke at løslade to canadiere, som er i kinesisk varetægt under anklage for at være spioner.

Anholdelsen af de to mænd, Michael Kovrig og Michael Spavor, skete få dage efter anholdelsen af Meng Wanzhou. Det anses derfor som Kinas modsvar på anholdelsen af Huawei-finansdirektøren, skriver AFP.