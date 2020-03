Canada er modstander af amerikanske soldater ved grænsen

Freeland oplyser, at regeringen har gjort sin modstand klar over for USA. Det skete, efter at flere medier skrev, at den amerikanske regering kunne beslutte at placere soldater langs landets nordlige grænse.

De to lande er i fællesskab blevet enige om at begrænse alle unødvendige rejser over grænsen, men at sætte soldater ind vil være at gå et skridt for langt, mener Freeland.

- Det vil være et fuldstændig unødvendigt skridt og skade vores forhold, siger Freeland.