Canada åbner grænser for vaccinerede udlændinge

Fra tirsdag bliver det igen muligt for alle nationaliteter at rejse ind i Canada uden at skulle i karantæne.

Canada har stort set været lukket for udenlandske rejsende siden coronapandemiens begyndelse, men tirsdag åbner det nordamerikanske land sine grænser for internationale rejsende. Kravet er, at de er fuldt vaccinerede.

Det skriver det canadiske medie CBC.

Grænserne blev i august åbnet for naboerne fra USA, og nu kommer turen til alle andre nationaliteter.

Kravet for at komme ind i Canada er, at man skal være færdigvaccineret.

Desuden slipper man for at skulle i 14 dages karantæne efter ankomsten, som har været et krav til de rejsende, der undtagelsesvist har fået lov til at rejse ind i landet under pandemien.

- Det er fantastiske nyheder, siger Andy Green fra Storbritannien ifølge CBC.

Green har sammen med sin partner flybilletter til Vancouver 9. september til en ti dage lang ferie på den canadiske vestkyst.

Antallet af indrejsende fra USA blev mere end fordoblet mellem 9. og 15. august, som var den første uge med adgang for fuldt vaccinerede amerikanere.

Kun et fåtal var smittede med virusset ved ankomsten til grænsen. Mellem 9. og 26. august blev 0,19 procent af færdigvaccinerede rejsende testet positive for covid-19 efter at være tilfældigt udvalgt til at tage en test.

- Vaccinerede rejsende repræsenterer en meget, meget mindre risiko for at bære og importere tilfælde af covid-19 til landet (end ikke-vaccinerede, red.), og det viser dataene, siger Denis Vinette, der er vicedirektør for den canadiske grænsemyndighed CBSA's covid-19-gruppe, ifølge CBC.

For at blive godkendt til at rejse ind i Canada under de nye regler skal en person være færdigvaccineret senest 14 dage inden ankomst.

Desuden skal rejsende senest 72 timer før de ankommer indsende deres rejseinformationer til myndighederne via en app.

Åbningen af grænserne kommer på et tidspunkt, hvor antallet af smittetilfælde i Canada er på vej op. Hovedparten af smittetilfældene og indlæggelserne er blandt de ikke-vaccinerede.

Det fik fredag regeringens øverste lægefaglige rådgiver, Theresa Tam, til at advare om risikoen for op til 15.000 daglige smittetilfælde i slutningen af september, hvis udrulningen af vacciner mod covid-19 stagnerer.

- Dette er et afgørende øjeblik, sagde Tam på et pressemøde.