Cameron takker nej til at lede FN's næste klimamøde

FN-konferencen i november, der er kendt som COP26, opfattes som et "sandhedens øjeblik" for Parisaftalen fra 2015 om bekæmpelse af global opvarmning.

Storbritanniens tidligere premierminister David Cameron har afvist et tilbud fra den britiske regering om at lede den næste store klimakonference i Glasgow

Storbritannien vil på konferencen have ansvaret for at overtale verdens stormagter til at gå med til at vedtage mere ambitiøse aftaler om reduceringer af udslip af CO2 og andre drivhusgasser.

- Det var en ære at blive spurgt om, hvorvidt jeg ville påtage mig opgaven, siger Cameron, som var britisk premierminister fra 2010 til 2016.

- Men jeg tror, at det i situationer som denne er bedst, at det er en af ministrene i den siddende regering, som får posten. Dermed får man en direkte kommandolinje snarere end en situation, hvor to personer måske kommer til at gøre de samme ting, siger Cameron.

Premierminister Boris Johnson afskedigede i sidste uge den tidligere australske politiker Clare O'Neill som leder af COP26. Ifølge den britiske premierminister havde hun udvist for lidt engagement og lederskab i forhold til konferencen.

- Vi leder nu efter en sværvægter, som kan lede COP26. Det skal være en person, der er i stand til at klare sig godt på den internationale scene, sagde Johnson onsdag, da Cameron havde takket nej til topjobbet.

Ved klimamødet i Madrid i december, COP25, blev det besluttet at udskyde et vigtigt spørgsmål om reglerne for handel med CO2-kvoter til klimamødet i Glasgow i Skotland.

Til den tid skal landene også fremlægge nye, detaljerede planer for, hvordan man skal skære ned på udledning af CO2 og andre klimaskadelige stoffer.

Også FN's generalsekretær, António Guterres, var skuffet over resultatet af COP25.

- Det internationale samfund mistede en vigtig mulighed for at vise højere ambitioner for reduktion, tilpasning og finansiering for at tackle klimakrisen, lød det fra FN-chefen efter klimamødet i Madrid.