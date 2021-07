Californiske skovbrande smelter sammen og sender folk på flugt

Myndighederne forbereder sig på risikoen for, at enorme søjler af røg kan skabe tordenskyer, der igen kan sætte ild til mere natur.

Brandfolk kæmper søndag lokal tid i Californien med branden "Dixie Fire", der denne weekend smeltede sammen med en anden brand og fortsatte med at hærge store landområder.

I alt er 77.000 hektar land brændt af i det nordlige Californien som følge af branden. Kun 21 procent af den er inddæmmet.

Derfor er flere lokalsamfund i samfundet blevet bedt om at lade sig evakuere.

- Der er stor risiko for, at de store søjler af røg kan skabe særlige skyer, siger brandanalytiker Dennis Burn i en videooptagelse delt på Facebook af Lassen National Forest, som er et naturområde i Californien.

Store brande - som den i Californien og også den enorme såkaldte "Bootleg"-brand i delstaten Oregon - kan nogle gange skabe deres eget vejr. Det kan blandt andet resultere i tordenskyer.

I området Pluma County har sheriffen udstedt et påbud til flere af amtets borgere om obligatorisk evakuering som følge af "Dixie"-branden.

Den gælder for den østlige bred af den store sø Lake Almanor, hvor myndighederne "går fra dør til dør" og underretter folk.

Evakueringssteder er blevet etableret i blandt andet byen Susanville og fem andre områder.

Imens kæmper omkring 2200 brandfolk med "Bootleg"-branden i delstaten Oregon.

Den har brændt sig igennem omkring 165.000 hektar land. Søndag lokal tid er den cirka 46 procent inddæmmet.

I alt er der mere end 86 aktive naturbrande i 12 delstater i USA, oplyser det koordinerende amerikanske brandcenter.

Klimaforskere har længe sagt, at klimaforandringer forventes at øge hyppigheden af ekstreme vejrfænomener som for eksempel hedebølger.

Det er dog mere kompliceret end som så at knytte enkeltstående begivenheder til global opvarmning.