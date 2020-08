Californiske skovbrande fordobler størrelse og danner megabrand

Titusinder er blevet tvunget til at lade sig evakuere i San Francisco Bay-området, hvor storbyerne San Jose, San Francisco og Oakland ligger.

Brandene er blevet sat i gang af det værste tordenvejr i delstaten i næsten to årtier.

Over 11.000 lynnedslag har antændt over 370 brande denne uge, og mange er fortsat aktive.

Mindst ni brande har hærget bakker og bjerge i vinområdet North Bay, hvor der er ødelagt over 105 hjem og andre bygninger.

Tilsammen har brandene fordoblet deres størrelse og er nu 53.000 hektar store.

Dermed danner de en såkaldt "megabrand", som er ti gange større end øen Manhattan i New York City.

Branden hærger de kendte distrikter Napa, Yolo, Solano og et par andre områder.

Tilsammen har brandene fået navnet LNU Lightning Complex, og vindene har visse steder fået branden til at brede sig med over 36 meter i minuttet på græsmarker, som er udtørrede under en voldsom hedebølge.

- Det er den mest skræmmende ting, jeg nogensinde har set - både varmen og dens hastighed, siger Stacy Kline, som er blevet evakueret fra byen Fairfield.

To mennesker er indtil videre døde under brandene, og mindst fire er sårede.

En anden gruppe på omkring 20 brande ved navn SCU Lightning Complex er vokset en tredjedel i størrelse, og flammerne har nu opslugt 57.000 hektar land.

De befinder sig øst for Palo Alto.

SCU Lightning Complex bevæger sig med samme høje hastighed som den anden storbrand, og visse steder er gløder fløjet over en kilometer og har antændt nye brande lige i nærheden.

- Branden bevæger sig så hurtigt, at vi ikke kan bekæmpe den på sikker vis, siger ledende brandmand Stephen Volmer i et videoopslag.

Den rekordhøje varme på USA's vestkyst skyldes et højtryk, som har lagt sig tungt over ørkenen øst for Californien.

Californien er blevet noget varmere siden begyndelsen af det 20. århundrede, og temperaturstigningen har fået skylden for de længere, mere voldsomme brandsæsoner i delstaten.

Otte af de ti største brande i Californien er opstået inden for de seneste 15 år.