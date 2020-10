Californiske brande har fortæret to gange Sjællands areal i år

Det nedbrændte areal svarer til mere end to gange størrelsen på Sjælland, som er godt og vel 7000 kvadratkilometer.

Det er mere end dobbelt så stort et areal som noget tidligere år, oplyser brandvæsnet i delstaten.

Skovbrande i Californien har i år brændt over 16.000 kvadratkilometer land ned.

Californien, som er den mest folkerige af de amerikanske delstater, har i år været ramt af fem af de seks største skovbrande i delstatens historie.

Det skyldes, at hedebølger og tørke har ramt samtidig med flere tordenvejr.

Mindst 31 mennesker er døde under brandene, og over 8400 hjem og andre bygninger er gået til i flammerne.

Den tidligere rekord i Californien var, da næsten 8000 kvadratkilometer land brændte ned i 2018.

Dengang var delstaten udsat for sin mest dødbringende brand nogensinde, da 85 mennesker døde, og næsten 19.000 bygninger blev ødelagt i og omkring bjergbyen Paradise.

- Der er ikke ord, der kan beskrive, hvad der foregår, og hvad der fortsat foregår, siger talsmand for det Californiens brandvæsen Scott McLean.

- Det viser blot, hvor tør delstaten er, og hvor ustabilt plantelivet er.

Californien led under en langvarig tørke i årene 2010 til 2017, hvilket skabte grobund for sygdomme og skadedyrsangreb, der dræbte millioner af træer.

Samtidig har man i århundreder forsøgt at holde skovbrande nede i delstaten, hvilket har gjort, at nogle skovområder var meget letantændelige og hurtigt kunne begynde at brænde i stort omfang

Imens er boligpriserne steget så meget i byerne, at folk er søgt ud mod naturområder, hvor skovbrande i årtusinder har været en del af naturen.

I det verdenskendte vinområde Napa har årets brande hærget en lang række vingårde.

I det nordlige Californien ventes der i løbet af denne uge køligere temperaturer og mulighed for regn, hvilket kan hjælpe brandvæsnet, oplyser myndighederne.