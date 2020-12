Californiens pressede hospitaler flytter patienter til telte

Californien har omkring 40 millioner indbyggere, men efterhånden kun 1200 ledige sengepladser på intensivafdelingerne, lyder status fredag. Det er to procent af det samlede antal pladser på intensiv.

- Vi havde forventet en stigning, men jeg tror ikke, at nogen havde forventet, at det ville være så slemt, som det har været, fortæller Adam Blackstone, der er talsmand for hospitalerne i det sydlige Californien.

Han forventer, at antallet af indlagte vil stige yderligere i de kommende dage.

Først oplevede hospitalerne en bølge af indlagte efter thanksgiving, som mange fejrede med deres udvidede familier trods myndighedernes råd.

Siden har der været den jødiske højtid hanukkah, og i næste uge er det jul.

Hospitalerne er under så stort pres, at nogle af dem tilser deres patienter i store telte udendørs.

I det sydlige Californien, og særligt omkring Los Angeles, hvor befolkningstætheden er høj, er der fuldt optaget på intensivafdelingerne.

- Vi forventer, at vi vil have flere døde, end vi har plads til, sagde borgmesteren i Los Angeles, Eric Garcetti, på en pressebriefing torsdag.

Vicepræsident Mike Pence, der leder Det Hvide Hus' særlige coronaindsats, minder om, at der er håb forude i form af vacciner.

Han fik selv et stik i armen fredag. Det blev vist på direkte tv for at indgyde tillid til, at vaccinerne er sikre.

Jeg vil tro, at historien vil vise, at denne uge var begyndelsen på enden af coronavirus, sagde Pence på tv.

- Men med et stigende antal tilfælde over hele landet og stigende antal indlæggelser over hele landet, har vi stadig et stykke vej endnu, lyder det fra vicepræsidenten.

USA kunne torsdag for tredje dag i træk melde om over 3000 coronadødsfald.