CNN fyrer tre ikkevaccinerede medarbejdere

Heri lyder beskeden fra CNN's øverste chef, Jeff Zucker, at firmaet har en nultolerancepolitik over for "sådanne tilfælde", og at virksomheden kræver, at ansatte bliver vaccineret mod covid-19, hvis de vil møde op på arbejde.

- Alle fra nyheder, sporten og studierne, som kommer og går, skal vaccineres. Det har vi været klare i spyttet om i månedsvis, så der burde ikke herske forvirring, skriver han i notatet.

Det fremgår ikke klart af notatet, hvor i USA de tre ansatte havde arbejdet, inden de blev fyret.

CNN pønser nu på at indføre et krav om, at ansatte skal vise dokumentation for deres vaccination, når de møder ind på arbejdspladsen.

Adskillige firmaer har måttet sadle om, efter at det daglige antal af nye smittede med coronavirus har været på himmelflugt i USA.

Antallet af daglige coronatilfælde i USA har torsdag nået det højeste niveau i et halvt år med over 100.000 smittede.

Særligt den mere smitsomme Delta-variant skaber ravage i Florida og andre delstater med relativt lave vaccinationsrater.

CNN har blandt andet bebudet, at medarbejdere skal bære mundbind, når de kommer på arbejde i Los Angeles, Atlanta og Washington D.C.

Det var egentlig planen, at ansatte skulle kunne vende tilbage til deres arbejdspladser den 7. september.

Men mange firmaer - heriblandt CNN - har valgt at udskyde den dato til senere på året.

Jeff Zucker skriver i det interne notat, at alle ansatte ikke kan være tilbage på arbejdspladsen før i hvert fald i midten af oktober.

Det samme har techgiganter som Apple og Google gjort. Samkørselstjenesten Lyft har ligefrem skubbet datoen helt til 2. februar næste år.