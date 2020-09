Ifølge CNN bliver det den 48-årige føderale dommer Amy Coney Barrett, som præsident Trump udpeger som sin kandidat til højesteret. Der er blevet en plads ledig, efter at højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg døde natten til lørdag sidste weekend. (Arkivfoto)

CNN: Trump vil pege på Amy Coney Barrett til højesteret

USA's præsident, Donald Trump, har i sinde at udpege den 48-årige føderale dommer Amy Coney Barrett til USA's højesteret.

Det skriver CNN, der har talt med flere republikanske kilder med kendskab til processen.

Trump ventes lørdag ved 23-tiden dansk tid officielt at annoncere sin kandidat.

Kilderne understreger dog overfor CNN, at der altid er sandsynlighed for, at Trump træffer en anden beslutning i sidste sekund.

Forventningen er dog, at Amy Coney Barrett er favoritten. Samme melding har der seneste lydt fra flere amerikanske medier.

Hun er angiveligt den eneste potentielle kandidat, der har mødtes fysisk med præsidenten, skriver CNN.

- Hun har været planen hele tiden. Hun er den mest fremtrædende og kvalificerede efter traditionel målestok, siger en tidligere højtstående embedsmand til CNN.

Siden den amerikanske højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg natten til lørdag døde efter et langt kræftforløb, er der blevet spekuleret i, hvem der skal overtage hendes plads.

Hvem end præsident Donald Trump ender med at indstille, skal vedkommende godkendes af Senatet. Her sidder republikanerne i øjeblikket på flertallet.

Højesteretsdommere er som udgangspunkt ansat på livstid og kan kun afsættes ved en rigsretssag i kongressen.

På nuværende tidspunkt er Amy Coney Barrett føderal dommer i retsdistriktet Wisconsin, Illinois og Indiana. Det dommerhverv har hun haft siden 2017.

I dette hverv har hun udtalt sig som modstander af en strammere fortolkning af forfatningens andet tillæg, der giver befolkningen retten til at bære våben.

Selv om hun ikke har givet sin personlige holdning til spørgsmålet om fri abort, har hun før sagt, at det vil være svært at omvende den dom, der i 1973 gjorde abort lovlig i USA.