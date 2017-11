CNN: Mugabe accepterer afgang under fuld immunitet

Robert Mugabe har accepteret at træde tilbage i Zimbabwe, erfarer CNN.

Samtidig siger Chris Mutsvangwa, som leder krigsveteranerne i landet, at veteranerne vil gå til højesteret for at få fjernet Mugabe.

Præsidenten blev i sidste uge under et møde i Zanu-PF's centralkomité fjernet som formand for partiet.

Dermed lå det lige for, at Mugabe snart ville være fortid som præsident i Zimbabwe efter 37 år på posten.

Men søndag overraskede den 93-årige leder, da han i en tv-tale meddelte, at han selv vil stå i spidsen for den kommende kongres i det regerende parti.

Det var ventet, at han ville træde tilbage.