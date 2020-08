CNN: Biden har valgt vicepræsidentkandidat

Den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden har valgt sin kandidat til vicepræsidentposten, siger to af hans nære rådgivere til CNN. Biden, der tidligere har gjort det klart, at han ville vælge en kvinde, siges at være indstillet på at offentliggøre navnet allerede tirsdag eftermiddag (sent tirsdag aften dansk tid).

Foto: Jonathan Ernst/Reuters