CIA: Kina søger i højere grad end Rusland at manipulere

Mike Pompeo siger til BBC, at kineserne "har sat et langt større fodaftryk end russerne", når det gælder om at stjæle informationer og påvirke i det skjulte.

Som eksempler nævner han kinesiske forsøg på at stjæle kommercielle informationer i USA og infiltrere skoler og hospitaler.

- Og bekymringerne gælder også Kinas aktiviteter i Europa og Storbritannien, pointerer han.

Pompeo var medlem af Kongressen og tilhørte Republikanernes højrefløj, inden han blev udnævnt til at lede CIA.

- Tænk engang på omfanget af den russiske økonomi i forhold til Kina, siger Pompeo.

- Kineserne har et langt større fodaftryk end russerne, når det gælder om at udføre denne mission, tilføjer han til BBC.

For to uger siden blev en tidligere CIA-agent anholdt mistænkt for at have hjulpet kineserne ved at sætte en kæp i hjulet på amerikanernes spionagevirksomhed.

Den 53-årige Jerry Chun Shing Lee er sigtet for at have beholdt fortrolige dokumenter. I dokumenterne fremgår blandt andet navnene og telefonnumrene på hemmelige CIA-aktiver.

Ifølge The New York Times mistænkes han for at have hjulpet kineserne med at udpege informanter.

Anholdelsen skete oven på en årelang efterforskning udført af forbundspolitiet FBI. Efterforskningen blev indledt i 2012.

I årene op til havde CIA på mystisk vis mistet flere informanter i Kina.

CIA's leder advarer om, at der er en meget fokuseret indsats i gang for at stjæle amerikanske informationer og for at infiltrere USA med spioner.

- Vi ser det i vores skoler. Vi ser det på vores hospitaler og i vores sundhedssystem og i hele det amerikanske erhvervsliv, siger han.