CDU-sejr sætter scenen for parlamentsvalg

- Det her er grundlæggende et sensationelt godt resultat. CDU er valgets klare vinder, siger Paul Ziemiak, der er generalsekretær for partiet, ifølge nyhedsbureauet dpa.

Med sejren har partiet afværget dele af en større krise og står nu bedre rustet frem mod valget til Forbundsdagen i september, skriver flere tyske medier. Det er sidste delstatsvalg inden valget.

Valgets nummer to blev (AfD), der fik 20,8 procent af stemmerne. Det er en tilbagegang fra 2016, hvor partiet fik 24,3 procent.

Det havde ellers vakt en del nervøsitet i CDU, at der næsten var dødt løb mellem AfD og partiet i meningsmålingerne.

Nogle politiske analytikere har sagt, at et alt for tæt resultat - eller ligefrem en sejr til AfD - kunne have kostet den nye partiformand, Armin Laschet, chancen for at blive forbundskansler.

CDU har taget afstand fra AfD og ifølge Armin Laschet viser resultatet af valget, at folk støtter den beslutning.

- Den klare linje mod AfD er ikke kun den rette. Den støttes også af flertallet af befolkningen, siger han mandag.

Sejren giver CDU og kanslerkandidat Armin Laschet politisk momentum.

Ifølge Süddeutsche Zeitung har Laschet i lang tid "været langt fra kanslerens kontor".

Men resultatet fra delstaten har bragt ham "meget tættere på".

Der Spiegel skriver, at "vælgerne har givet Laschet en uvurderlig gave".

- Det, han først og fremmest har brug for, er ro. Og det har han nu, skriver mediet.

Det er ministerpræsident i Sachsen-Anhalt Reiner Haseloff, der førte CDU til den uventede stærke sejr i delstaten. Partiet gik frem siden sidste delstatsvalg for fem år siden. Her fik partiet 29,8 procent.

Reiner Haseloff håber også, at resultatet kan give medvind frem mod valget til Forbundsdagen.

- Hvis vi i partiet er forenet, er vi i det væsentligste uovervindelig og vil være i stand til at vinde posten som forbundskansler, siger han.

Avisen Die Zeit skriver, at søndagens resultat gør især Laschet stærkere.

- Ministerpræsident Reiner Haseloff er en mand i midten. En mand i stand til kompromis. En, der holder sig i skindet i svære situationer. Med andre ord en, der minder meget om Laschet.

- Laschet kan derfor se partiets sejr i Sachsen-Anhalt som et godt tegn, skriver avisen.

Armin Laschet skal forsøge at videreføre arven fra partifællen Angela Merkel, der har været forbundskansler i 16 år. Hun går af ved valget til Forbundsdagen den 26. september.

Han blev nomineret som konservativ kanslerkandidat i april og fik med i pakken også en række problemer. Blandt andet vrede i befolkningen over regeringens håndtering af coronapandemien.

Sachsen-Anhalt ligger mellem hovedstaden Berlin og Hannover. Ud af delstatens 2,2 millioner indbyggere kunne 1,8 millioner stemme ved søndagens valg.