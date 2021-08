CDU og De Grønne angriber - men socialdemokraten vinder tv-debat

Armin Laschet, der er ministerpræsident i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen og det konservative CDU's kandidat som tyskeland næste forbundskansler, erkender i tv-debat søndag aften, at han ha været i politisk modvind de seneste uger, hvor socialdemokraten og vicekansler Olaf Scholz er gået forbi ham i meningsmåling. Men han fremhæver, at han vil stå for økonomisk stabilitet på linje med navne som Adenauer, Kohl og Merkel. Prime Minister of North Rhine-Westphalia (NRW), leader of the Christian Democratic Union (CDU) and cadidate for chancellor Armin Laschet attends a televised debate of the candidatas to succeed Angela Merkel as German chancellor in Berlin, Germany, August 29, 2021. Chairwoman of Buendnis 90/Die Gruenen Annalena Baerbock, Prime Minister of North Rhine-Westphalia (NRW) and leader of the Christian Democratic Union (CDU) Armin Laschet and German Finance Minister and Social Democratic Party candidate Olaf Scholz compete tonight in the first televised debate of the three candidatas. Michael Kappeler/Pool via REUTERS

Foto: Michael Kappeler/Reuters