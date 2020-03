Demokraten Pete Buttigieg (til højre) krammer sin mand, Chasten Buttigieg, idet han går på scenen i South Bend, Indiana, for at meddele sine tilhængere, at han trækker sig fra løbet om at blive sit partis præsidentkandidat.

Buttigiegs vej mod præsidentposten er endt

Pete Buttigieg trækker sig overraskende fra kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat. Beslutningen giver endnu et boost til Joe Bidens valgkamp.

Den overraskende beslutning kommer mindre end to døgn før den vigtige supertirsdag, hvor der er over 1200 delegerede på spil i 14 delstater.

Han havde chancen for at blive USA's første homoseksuelle præsident, men søndag aften trak den 38-årige Pete Buttigieg sit kandidatur i Demokraternes kamp om at blive nomineret som partiets præsidentkandidat.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her