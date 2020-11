Træplader bliver sat op på butiksfacader i Washington D.C. for at beskytte dem mod optøjer i forbindelse med valgnatten.

Artiklen: Butikker i USA forbereder sig på optøjer forud for valg

Den danske ambassadør i USA fortæller, at butikker i Washington D.C. har sat skodder for vinduerne.

Flere butikker i USA har forberedt sig på protester og demonstrationer i forbindelse med tirsdagens præsidentvalg.

Det skriver det amerikanske medie ABC News.

I New York City, Pennsylvania og Minnesota har butiksejere skoddet deres vinduer til for at undgå plyndringer, som man har set i forbindelse med Black Lives Matter-demonstrationer tidligere i år.

I byen Pittsburgh i Pennsylvania siger borgmester Bill Peduto til lokalmediet WPXI News, at Pittsburgh håber på det bedste, men forbereder sig på det værste.

- En fredelig magtoverdragelse er en indgroet del af amerikansk kultur og historie, og lige meget hvem, der vinder valget, håber jeg, at alle amerikanere vil opretholde den tradition, siger Peduto.

Også i USA's hovedstad, Washington D.C., har butikker haft travlt med at sætte skodder for vinduerne, fortæller den danske ambassadør i USA, Lone Dencker Wisborg.

- Her i D.C. har butiksejere i centrum valgt at skodde vinduerne til i vidt omfang, efter at det gik vildt for sig i foråret med demonstrationer i forbindelse med Black Lives Matter, siger Lone Dencker Wisborg.

- Så der har man nok tænkt, at det var bedre at være forberedt denne gang, tilføjer hun.

Ambassadøren fortæller, at der på forhånd er arrangeret demonstrationer og protester i forbindelse med valget. Men hun forventer ikke, at demonstrationerne udvikler sig voldsomt denne gang.

- Personligt har jeg tiltro til, at myndigheder kan håndtere det, og folk skal jo også have lov til at sige deres mening, siger Lone Dencker Wisborg.

Hos den amerikanske detailkæde Walmart er våben og ammunition midlertidigt blevet fjernet fra butikshylderne op til valget.

Flere - både politikere, medier og almindelige borgere - har udtrykt bekymring for, at udfaldet af valget muligvis kan udløse optøjer.

En meningsmåling fra USA Today viser, at tre ud af fire amerikanere er nervøse for, at der udbryder voldelige optøjer på valgnatten.