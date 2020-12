USA's tidligere præsidenter George W. Bush, Bill Clinton og Barack Obama er klar til at lade sig vaccinere for rullende kameraer for at promovere en kommende coronavaccine. (Arkivfoto.)

Bush, Clinton og Obama vil lade sig vaccinere foran kameraer

Tre tidligere amerikanske præsidenter er åbne for offentlig vaccination for at bekæmpe vaccineskepsis.

De tre tidligere amerikanske præsidenter Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton tilbyder alle frivilligt at lade sig vaccinere for rullende kameraer.

Det skriver CNN tidligt torsdag morgen dansk tid.

På den måde håber de på at være med til at få den offentlige tiltro til sikkerheden af en kommende coronavaccine til at vokse i USA.

Freddy Ford, der er stabschef for George W. Bush, siger til CNN, at Bush allerede har rakt ud til USA's ledende ekspert i infektionssygdomme, Anthony Fauci, og Det Hvide Hus for at høre, hvordan han kan hjælpe med at promovere en kommende coronavaccine.

- Først skal vaccinen vurderes at være sikker og gives til de prioriterede befolkningsgrupper. Derefter vil præsident Bush stille sig i kø for at få sin, og han vil gladeligt gøre det på kamera, siger Ford.

Bill Clintons pressesekretær, Angel Ureña, siger onsdag til CNN, at Clinton også er klar til at blive vaccineret mod covid-19 et offentligt sted for at promovere vaccinen.

- Han vil lade sig vaccinere et offentligt sted, hvis det kan hjælpe med at opfordre amerikanerne til at gøre det samme, siger Ureña.

Ifølge New York Times har meningsmålinger vist, at op mod 40 procent af amerikanere er skeptiske i forhold til en kommende vaccine.

Tidligere præsident Barack Obama siger i et interview med radiostationen SiriusXM, at han tror på Anthony Fauci, hvis han siger, at en coronavaccine er sikker.

- Jeg kommer måske til at tage den på tv eller få det filmet, bare så folk ved, at jeg stoler på den her videnskab, siger Obama.

Amerikanske embedsmænd afslørede tirsdag en plan for at begynde at vaccinere millioner af amerikanere mod covid-19 allerede i midten af december.

Rådgivere fra den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse (FDA) skal mødes 10. december for at drøfte en eventuel anbefaling af en godkendelse af selskabet Pfizers vaccinekandidat til nødbrug.

Rådgiverne forventes at drøfte Modernas vaccinekandidat en uge senere.