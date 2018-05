Burundi kan ved afstemning sikre præsidenten til 2034

Nkurunziza stillede i 2015 op for at blive valgt for tredje gang. Det førte til uroligheder, som kostede 1200 mennesker livet og tvang 400.000 mennesker væk fra deres hjem.

Det er en noget flosset folkeafstemning om at ændre forfatningen, der finder sted. Går den præsidentens vej, vil han have mulighed for at blive siddende til 2034.

Fra morgenstunden mødte mange op ved valgstederne for at kaste deres stemme.

De kan stemme ja eller nej, men der følger ikke nogen spørgsmål med på stemmesedlen.

- Jeg kom ved solopgang, fordi det er vigtigt at stemme ja for at fastholde vort lands uafhængighed, lyder det fra landmanden Miburo, der har stemt i byen Nhgozi i det nordlige Burundi.

Ændringerne i forfatningen vil træde i kraft, hvis mere end 50 procent af de afgivne stemmer bliver et ja.

Mange modstandere af ændringerne er blevet pryglet, dræbt eller er flygtet fra landet. Derfor venter ingen, at den 54-årige præsident taber afstemningen.