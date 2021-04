Bulgariens premierminister opgiver at fortsætte på posten

Han vil ikke sætte navn på den nye kandidat.

Borisovs parti, Gerb, fik med 26 procent den højeste andel af stemmerne ved valget for knap to uger siden.

Det var en større tilbagegang på op mod ni procentpoint for centrumhøjrepartiet i forhold til sidste gang, der var valg, for fire år siden.

Partiet har dermed været langt fra flertal, og derfor har det været en sværere opgave at samle et flertal.

Bojko Borisov har siddet på magten siden 2009, men efter valget har han indikeret, at han muligvis ikke ville stå i spidsen for en kommende regering.

Borisovs parti har været ved magten i mere end et årti. Det er belastet af en række skandaler, og sidste år var der store demonstrationer i landet, hvor regeringen blev beskyldt for at holde hånden over oligarker.

Præsident Rumen Radev støttede sidste års protester mod regeringen, og han har været en stærk kritiker af premierminister Borisov.

Toer ved valget i starten af april blev Socialistpartiet og højdespringeren Sådan et Folk med cirka 17 procent. Det ledes af tv-værten Slavi Trifonov.

Han har tidligere afvist samarbejde med Borisov, der omvendt i sidste uge nævnte Trifonov som en mulig kandidat til at stå i spidsen for en regering.