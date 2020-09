Bulgarien udviser to russiske diplomater anklaget for spionage

Ministeriet har givet de to diplomater 72 timer til at forlade landet.

Bulgarien udviser to russiske diplomater, der er anklaget for spionage.

Det sker, efter at den bulgarske anklagemyndighed har anklaget dem for at have været involveret i spionage i landet siden 2016.

- Bulgariens udenrigsministerium har erklæret to russiske diplomater for "persona non grata", siger talsmanden.

Han oplyse videre, at ministeriet har informeret den russiske ambassade i den bulgarske hovedstad, Sofia, om udvisningen.

Hverken den russiske ambassade i Sofia eller Ruslands udenrigsministerium har kommenteret meldingen.

Anklagemyndigheden oplyste tidligere onsdag, at de to diplomater har ledt efter klassificerede informationer om planer for at modernisere militæret i Bulgarien.

Derudover anklages diplomaterne for at have søgt information om militærets udstyr siden 2016.

I en pressemeddelelse oplyser anklagemyndigheden, at diplomaterne har taget kontakt til bulgarere med adgang til information om militæret.

I nogle tilfælde er der blevet lovet og givet finansielle fordele til gengæld for viden.

Bulgarien, der er medlem af EU og Nato, plejer normalt at holde sig på god fod med Rusland.

Men siden oktober sidste år har landet allerede udvist tre andre russiske diplomater, som ligeledes var anklaget for spionage.

Bulgarien var en af Moskvas mest lydige allierede i Østeuropa under det tidligere Sovjetunionen.

Trods perioder i de senere år med et mere anstrengt forhold mellem de to lande, er Rusland forsat Bulgariens største energileverandør.