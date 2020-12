Se billedserie Ungarns premierminister, Viktor Orban, har ført an i en blokade af en budgetaftale i EU. Budgetaftalen er nødvendig for, at EU-landene på et topmøde i denne uge kan skærpe deres 2030-klimamål fra 40 procent til 55 procent. Foto: Pool/Reuters

Send til din ven. X Artiklen: Budgetbøvl tester EU's lederskab på klima Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Budgetbøvl tester EU's lederskab på klima

Lørdag 12. november venter et vigtigt klimatopmøde i FN, og EU er derfor under stort pres for at hæve reduktionsmål for 2030, men en budgetstrid står i vejen.

Verden - 09. december 2020 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Når det kommer til klodens klima, er det EU, som sidder i el-bilens førerside. Uden skyggen af forbehold erklærer EU-ledere og medlemslande stolt, at EU er førende i klimakampen, men unionen kan få et hak i lakken i den kommende weekend. Et EU-topmøde torsdag og fredag er absolut sidste udkald, hvis EU ikke skal præsentere et bagstræberisk klimamål for 2030, når der holdes klimatopmøde i FN lørdag 12. december.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger