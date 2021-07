Budapest Pride samler tusinder til protest mod LGBT-lov

EU-Kommissionen vil gå rettens vej for at blokere for den nye lov, der betegnes som diskriminerende, og som tilsidesætter den personlige frihed.

Tusinder af ungarere deltager lørdag i den årlige Budapest Pride for at støtte seksuelle minoriteter og samtidig protestere mod en lov, der gør det ulovligt at lære skolebørn om homoseksualitet.

Premierminister Viktor Orbán siger lørdag, at Ungarn ikke vil acceptere penge fra EU's enorme milliardfond til genopretning efter coronapandemien, hvis det er betinget af, at han fjerner den nye lov.

Pride-deltagere, der var mødt op til marchen i den ungarske hovedstad, siger, at den nye lov har til hensigt at splitte ungarerne.

- Loven er oprørende. Vi lever i det 21. århundrede, hvor ting som det her ikke burde ske. Vi befinder os ikke længere i kommunismens tid, dette er EU, og alle bør være i stand til at leve frit, siger den 27-årige Ivan, der er mødt op til marchen sammen med sin kæreste.

Ifølge pridens arrangører vil marchen vise modstanden over for "magthungrende politikere. Den vil vise, at de homoseksuelle og andre seksuelle minoriteter ikke vil lade sig skræmme af regeringspartiet Fidesz og Orban.

- I stedet for at beskytte minoriteter, så bruger Fidesz' kristendemokratiske regering loven til at gøre LGBTQ-samfundet lovløst i si eget land, hedder det.

Orban har tidligere sikret sig et meget stort flertal i parlamentet ved at føre en hård politik over for migranter. I takt med, at det emne mister betydning, har Orban i stigende grad fokuseret på aspekter af køn og seksualitet.

I lørdagens udgave af den ungarske statstidende meddeler han, at Ungarn er klar til at sige nej til milliardhjælp fra den EU-fond, der skal genoprette europæisk økonomi oven på coronakrisen. Ungarn vil ikke finde sig i "betingelser" fra EU.

EU-Kommissionen har ikke kædet penge til genopretning og den nye lov sammen ifølge dpa.

Ungarn står til at modtage 7,2 milliarder euro fra EU's coronafund. Det svarer til knap 54 milliarder kroner.