Brutal incest- og drabssag ryster Frankrig

En fransk kvinde har skudt og dræbt sin tidligere stedfar, der igennem flere år havde voldtaget hende. Den samme mand, som hun ifølge eget udsagn blev tvunget til at gifte sig med, og som er far til hendes fire børn.

Historien om Valérie Bacot har rystet Frankrig.

Retten i Chalon-sur-Saône ventes at nå frem til en afgørelse i retssagen mod Bacot på fredag. Retssagen begyndte mandag og har fået massiv opmærksomhed.

Bacot var 12 år, da morens partner, Daniel Polette, for første gang voldtog hende. Polette, som var 25 år ældre end Bacot, blev dømt for voldtægt af en mindreårig og tilbragte to og et halvt år bag tremmer.

Efter at have afsonet sin dom vendte han tilbage, og forholdet til Bacots mor fortsatte.

- Han fortalte min mor, at han ikke ville begynde igen. Men det gjorde han, har Bacot fortalt i retten ifølge nyhedsbureauet AFP.

Som 17-årig blev hun gravid, og moren, som var alkoholiker, smed hende ud hjemmefra. Hun blev nødt til at bo hos Polette.

- Først var det slag, men senere blev det spark. Derefter slag og kvælertag, siger Bacot i retten og beskriver sit liv som et "ekstremt helvede".

Livet med vold, voldtægter og ydmygelse tog en ny drejning, da Bacot blev tvunget til at have samleje med lastbilchauffører. Med en pistol for panden truede Polette med at dræbe hende, hvis hun nægtede.

En dag i marts 2016 havde Polette tvunget Bacot til at have sex med en mand - som så mange gange før.

På vej tilbage i bilen fandt Bacot en pistol frem og dræbte ham med et enkelt skud i nakken. Hun fik hjælp fra to af deres fælles børn til at begrave liget.

Liget blev først fundet halvandet år senere. Bacot sad varetægtsfængslet i et år, hvorefter hun blev løsladt. Men meget peger i retning af, at hun snart skal tilbage bag tremmer.

Anklagemyndigheden mener, at Valérie Bacot har begået overlagt drab. Manden er skudt bagfra, og Bacot tilkaldte ikke politiet.

Fransk lovgivning forudsætter, at man er i overhængende livsfare i det øjeblik, man dræber sin angriber. Derfor handlede Bacot juridisk set ikke i selvforsvar, og hun står nu til livsvarigt fængsel, skriver CNN.

Hendes advokater Janine Bonaggiunta og Nathalie Tomasini argumenterer for, at "den ekstreme vold, hun led under i 25 år, og frygten for, at hendes datter skulle være den næste" skubbede hende til at dræbe Polette.

De samme advokater har forsvaret den franske kvinde Jacqueline Sauvage, der blev idømt 10 års fængsel for at have dræbt sin voldelige mand. Hun blev benådet af den franske præsident i 2016 og blev symbolet for kvindernes kamp mod vold.

Nu er Valérie Bacot blevet det nye symbol for retfærdighed for incest- og voldsofre.

- Disse kvinder, der er ofre for vold, har ingen beskyttelse. Retsvæsenet er stadig for langsomt, ikke reaktivt nok og for mildt over for gerningsmændene, der kan fortsætte med at udøve deres voldelige magt, siger Bonaggiunta til AFP.

Flere end 600.000 franskmænd har sat deres underskrift på en erklæring med overskriften "Frihed for Valérie Bacot!", der kræver, at Bacot frifindes for drab, skriver CNN.