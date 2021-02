Bruce Springsteen er sigtet for spirituskørsel i november

Rockstjernen Bruce Springsteen er blevet sigtet for at have kørt under påvirkning af spiritus tilbage i november.

- Springsteen har været villig til at samarbejde i løbet af processen, oplyser en talsmand for National Park Service.

Den 71-årige rockstjerne skal via et telefonmøde for første gang møde i retten "sandsynligvis mod slutningen af denne måned", lyder det fra anklagemyndigheden i New Jersey.

Efter afsløringen har bilproducenten Jeep trukket en to minutter lang reklame med Springsteen tilbage. Reklamen fik søndag debut under Super Bowl.

I reklamen ses Springsteen i Midtvesten i USA, mens han lover "håb på vejene forude" og opfordrer til samling i et splittet land.

- Det ville være upassende for os at kommentere på detaljerne i en sag, som vi kun har læst om, og mens vi endnu ikke kan uddybe, siger en talsmand for Jeep i en kommentar til CNBC.

- Men det er også rigtigt, at vi må stoppe vores reklame fra kampen, indtil de faktiske begivenheder er blevet fastslået.

Springsteen, som også har tilnavnet "The Boss", har endnu ikke givet nogen kommentarer i forbindelse med sagen.

Hændelsen i november fandt sted, et par uger efter at Springsteen udgav sit 20. studiealbum, "Letter To You".

Springsteen er også kendt for blandt andet sangene "Racing in the Street", "Thunder Road" og "Born to Run".