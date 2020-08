Brødre sikrer sig magten ved parlamentsvalg i Sri Lanka

Det endelige resultat viser, at den fungerende premierminister Mahinda Rajapaksas parti har vundet 145 mandater svarende til 59 procent af stemmerne.

Resultaterne vil også styrke præsident Gotabaya Rajapaksa, der er bror til premierminister Mahinda Rajapaksa.

Brødrene har kæmpet for at sikre sig et flertal på to tredjedele i parlamentet, så de kan gennemføre forfatningsændringer.

Det skyldes, at den forrige regering ændrede forfatningen for at få reduceret præsidentens beføjelser.

Det ventes, at regeringspartiet vil danne en koalition med flere mindre partier og dermed opnå to tredjedels-flertal i parlamentet med 225 sæder, skriver dpa.

Oppositionen, som ledes af Sajith Premadasa, har advaret kraftigt imod at give mere magt til præsident Rajapaksa og siger, at det vil gøre Sri Lanka til et diktatur.

Det største oppositionsparti har fået 24 procent af stemmerne og er endt med 54 pladser, skriver dpa.

Det nye parlament skal mødes første gang 20. august.

Over 70 procent af de 16,23 millioner stemmeberettigede i Sri Lanka menes at have været ved valgurnerne. Det sagde lederen af valgkommissionen, Mahinda Deshapri, onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Valget blev afviklet under strenge restriktioner.

Vælgerne skulle holde en meters afstand mellem sig, bære mundbind og vaske hænderne, hver gang de rørte ved noget. Mundbind måtte kun fjernes, når vælgerens identitet skulle verificeres.

Natten til onsdag dansk tid har Sri Lanka registreret 2834 smittetilfælde med coronavirus og 11 dødsfald, hvilket er markant færre sammenlignet med andre sydasiatiske lande.