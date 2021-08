Fra 2008 til 2019 havde Jamie Spears fuld kontrol over det meste af Britney Spears' liv sammen med en advokat. I dag styrer faren kun det økonomiske og forretningsmæssige i samarbejde med et forvaltningsfirma. (Arkivfoto)

Britneys far ser ingen grund til at afslutte omstridt værgemål

Britney Spears har ad flere omgange forsøgt at afslutte farens kontrol over hendes økonomi og forretninger.

Britney Spears' far, Jamie Spears, ser ingen grund til at afslutte det værgemål, der har givet ham kontrollen over den amerikanske sangerindes økonomi og forretninger de seneste mange år.

Det viser retsdokumenter indgivet fredag ifølge The Guardian.

Dokumenterne er kommet frem, dagen efter at Britney Spears' nye advokat, Matthew Rosengart, har anmodet om en høring, der har som mål at fjerne Jamie Spears som værge for sin datter.

Jamie Spears har den fulde kontrol over sin datters formue på 60 millioner dollar. Det skyldes det værgemål, som en domstol for 13 år siden tildelte ham.

Britney Spears har to gange tidligere afgivet følelsesladede vidnesbyrd ved en domstol i Los Angeles omkring værgemålet, som hun har kaldt grusomt.

I dokumenterne afleveret til retten står der blandt andet, at Jamie Spears ifølge ham selv "pligtopfyldende og loyalt har fungeret som værge for sin datters ejendom uden slinger i valsen".

Jamie Spears hævder også, at Jodi Montgomery, der er udpeget af en domstol til at føre tilsyn med beslutningerne i Britney Spears' liv, ringede fortvivlet til ham i sidste måned for at søge hjælp til datterens psykiske udfordringer.

Men Jodi Montgomery og hendes advokat siger i et svar, at Jamie Spears "misbruger og manipulerer" den opringning til sin egen fordel.

Jamie Spears forklarer videre i retsdokumenterne, at han sammen med Montgomery har diskuteret muligheden for at tvangsindlægge Britney Spears på en psykiatrisk afdeling.

Britney Spears har omvendt sagt i retten, at hendes far bør sigtes for "misbrug af værgemålet".

Montgomery erkender i en erklæring via sin advokat, at hun er bekymret for Britney Spears' mentale helbred. Men hun siger også, at det ville hjælpe, hvis Jamie Spears bliver fjernet som værge.

Retten i Los Angeles skal 29. september tage stilling til ønsket fra Britney Spears om at få fjernet sin far som værge.

Det er medmindre, at retten accepterer hendes nye advokat Matthew Rosengarts ønske om en tidligere høring.