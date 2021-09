Britney Spears' far beder domstol afslutte mangeårigt værgemål

Popstjernen Britney Spears' far, Jamie Spears, har bedt en domstol i Los Angeles om at afslutte sit 13 år lange værgemål over sin datter.

Han mener, at datterens omstændigheder har ændret sig "i en sådan grad, at der ikke længere er grundlag for at opretholde et værgemål".

Det rapporterer NBC News og CNN ifølge nyhedsbureauet Reuters natten til onsdag dansk tid.

Allerede i midten af august kom det frem, at Jamie Spears havde i sinde at trække sig som værge for den amerikanske sangerinde.

Dengang fortalte han, at han ikke tror, at der kommer noget godt ud af "en kamp i offentligheden med min datter".

I retsdokumenter skrev Jamie Spears' advokater ifølge mediet TMZ, at sangerens far har til hensigt at samarbejde med domstolen og Britney Spears' nye advokat om at forberede overgangen til en ny værge.

Også selv om Jamie Spears ikke er enig i anmodningen fra sin datter om at få ham fjernet som værge.

I samme ombæring bekræftede Britney Spears' advokat, Matthew Rosengart, over for Reuters, at Jamie Spears vil træde tilbage som værge.

Jamie Spears har hidtil haft den fulde kontrol over sin datters formue på omkring 60 millioner dollar som følge af hans rolle som værge.

Flere gange har Britney Spears forsøgt ad rettens vej at slippe fri af sin fars greb.

I løbet af sommeren har hun to gange afgivet følelsesladede vidnesbyrd ved en domstol i Los Angeles omkring værgemålet, som hun har kaldt grusomt.

- Hvis ikke retten ser dette som misbrug, så ved jeg ikke, hvad det er, sagde Britney Spears på et videoopkald i retten i midten af juli.

Fra 2008 til 2019 havde Jamie Spears fuld kontrol over det meste af Britney Spears' liv sammen med en advokat. I dag styrer faren kun det økonomiske og forretningsmæssige i samarbejde med et forvaltningsfirma.