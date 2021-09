Britiske soldater knyttes til 289 civile afghaneres dødsfald

Britiske styrker kan knyttes til 86 børn og over 200 civiles død fra 2006 til 2013 i forbindelse med krigen i Afghanistan.

Det viser nye tal fra det britiske forsvarsministerium ifølge The Guardian.

Af tallene fremgår det også, at Storbritannien i gennemsnit har udbetalt 2380 pund svarende til godt 20.000 kroner i erstatning for hvert civile tab, som britiske tropper har været ansvarlige for under konflikten.

Tallene er blevet registreret i forsvarsministeriets officielle kompensationsjournaler, som ngo'en Action on Armed Violence (AOAV) har fået aktindsigt i.

Ifølge The Guardian handler et af de mest alvorlige tilfælde i journalerne om en afghansk familie, der blev tildelt cirka 37.000 kroner i erstatning, da fire børn fra familien ved en fejl blev "skudt og dræbt" under en episode i 2009.

Visse af udbetalingerne fra det britiske forsvarsministerium svarer til få tusinde kroner.

Således fremgår det, at en afghansk familie blev kompenseret med knap 5100 kroner, efter at deres tiårige søn mistede livet i december 2009.

Den yngste af sagerne omhandler et treårigt barn.

Action on Armed Violence har undersøgt journalerne i forbindelse med de vestlige styrkers tilbagetrækning fra Afghanistan i august.

Murray Jones, der har ledet arbejdet, siger til The Guardian, at det har været svært at kortlægge forløbet omkring hvert enkelt civile tab, da mange af episoderne kun er beskrevet ganske kort.

- Disse dokumenter er ikke rare at læse. Det banale sprog i dem betyder, at hundredvis af tragiske dødsfald - inklusive flere børn - ikke bliver andet end en simpel opremsning, siger han til avisen.

Der er på det seneste kommet fornyet fokus på antallet af civile tab under krigen i Afghanistan.

Især efter at USA i sidste måned påstod at have dræbt flere krigere fra Islamisk Stat som gengæld for et terrorangreb under evakueringsarbejdet i lufthavnen i Kabul.

Efter en intern undersøgelse i den amerikanske centralkommando måtte USA dog indrømme, at landet rent faktisk var kommet til at dræbe ti civile - heriblandt syv børn.

De sidste britiske kampmissioner i Afghanistan sluttede ifølge The Guardian i 2013.