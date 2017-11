Britiske royale får skuespiller i familien - Harry skal giftes

- Hans Højhed Prinsen af Wales kan med glæde meddele, at prins Harry skal giftes med Meghan Markle, oplyses det fra prins Charles kontor i Clarence House.

- Brylluppet vil finde sted i foråret 2018, hedder det.

Prins Harry er den femte i rækken til den britiske trone.

Harry er i dag 33 år, den anden søn af prins Charles og den afdøde prinsesse Diana.

Hans tilkomne er 36 år og bedst kendt for sin rolle i tv-dramaet "Suits". Her spiller hun en farvet advokat.

Ifølge Clarence House forlovede parret sig tidligere på måneden.

- Prins Harry har informeret Hendes Majestæt Dronningen og andre tætte medlemmer af familien. Prins Harry har også søgt og fået frøken Markles forældres velsignelse, fremgår det af erklæringen.

Fra Buckingham Palace kom der også ord fra dronning Elizabeth og prins Philip.

- Dronningen og hertugen af Edinburgh glæder sig på parrets vegne og ønsker dem al lykke, lyder det.

Prins Harry og Meghan Markle kommer til at bo i Nottingham Cottage i Londons Kensington Palace. Her bor i forvejen Harrys ældre bror, prins William, hans kone Kate og deres to børn.

Harry og Meghan menes at have mødt hinanden første gang i maj 2016 i Toronto i Canada. Her boede den 36-årige skuespiller.

Meghan Markles far er hvid og moren sort. Prins Harry fordømte for nogle måneder siden racistiske udfald mod kæresten i pressen og på sociale medier.