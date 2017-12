Britiske prinser gemmer sig i ny Star Wars-film

Ved premieren i den britiske hovedstad, London, dukkede de to britiske prinser, William og Harry, op og sluttede sig til filmholdet.

Den ottende Stars Wars-film "The Last Jedi" har tirsdag europæisk premiere.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

De to medlemmer af den britiske kongefamilie skal også være at finde på rollelisten til filmen.

Men det var filmholdet tavse omkring ved premieren. Instruktør Rian Johnson afviste at kommentere på den royale optræden.

- Jeg kan hverken bekræfte eller afvise det, sagde han ifølge AP.

William og Harry besøgte optagelserne til filmen tilbage i foråret 2016. Det britiske kongehus har siden afvist at kommentere, hvorvidt prinserne var med i filmen.

Men skuespilleren John Boyega, der spiller Finn, har tidligere fortalt, at de to prinser indspillede en scene under besøget.

- Jeg har fået nok af de hemmeligheder.

- De kom på settet. De var der. Jeg er træt af at skjule det. Jeg tror alligevel, at det blev lækket, har John Boyega sagt ifølge The Telegraph.

Det er dog uklart, hvorvidt scenen med de to prinser er med i den endelige version af filmen.

Prinserne vil også være svære at spotte, da de optræder som stormtroopers i filmen.

Ifølge den britiske avis The Telegraph er de iblandt den gruppe stormtroopers, som irettesætter de to karakterer Finn og DJ, da de opdager de to snige sig ind i et af Emperiets fartøjer.

"The Last Jedi" er opfølgeren til filmen "The Force Awakens", der kom i 2015. Filmen, der fik verdenspremiere søndag i Los Angeles, har premiere i Danmark onsdag.