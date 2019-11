Britiske politikere skruer op for sikkerheden til valgkamp

Flere kandidater til det kommende parlamentsvalg i Storbritannien forventer en valgkamp, der bliver mere end almindelig hård i tonen. De har derfor skruet op for sikkerheden, fortæller de til avisen The Guardian.

Ifølge avisen bliver kandidater rådet til hverken at møde eller opsøge vælgere alene eller efter mørkets frembrud.

Det er ellers traditionelt en fast del af en britisk valgkamp, at kandidaterne tager ud og banker på deres potentielle vælgeres døre og forsøger at overtale dem.

Sikkerhed i britisk politik kom i fokus, efter at parlamentsmedlemmet Jo Cox blev dræbt af skud og knivstik fra en mand i 2016.

Angrebet var tilsyneladende politisk motiveret, da gerningsmanden råbte "Det her er for Storbritannien", da han angreb politikeren.

Denne gang frygter nogle politikere, at den ophidsede diskussion om brexit kan føre til vold.

Det tidligere konservative parlamentsmedlem Antoinette Sandbach, der blev smidt af paritets parlamentsgruppe for senere at slutte sig til Liberaldemokraterne, har fortalt avisen The Observer, at hun har fået en sikkerhedsalarm forud for valgkampen.

Politiet i hendes valgkreds har været i kontakt med alle partiernes kandidater og opfordret dem til altid at have en partifælle med sig.

Luke Pollard, der er Labour-politiker fra byen Plymouth på sydkysten, har fået vandaliseret sit kontor i byen to gange for nylig, skriver The Guardian.

Her har partiets øverste ledelse beordret, at han og alle hans ansatte har en sikkerhedsalarm på sig.

Et anonymt Labour-medlem fra en kreds, hvor et flertal stemte for at forlade EU, forklarer, at han forventer at møde en masse vrede blandt vælgerne.

- Det bliver forfærdeligt, siger han til The Guardian.

- For det (brexit, red.) vil være der i hver dørkarm. Folk, der siger: Vi stemte for brexit i 2016. Hvorfor har I ikke leveret det?

Briterne skal til valg 12. december.