Britiske og russiske forskere vil blande coronavacciner

En blanding af de to vacciner bliver testet i Rusland. Det vil ske på personer, som er 18 år, men det står ikke klart, hvor mange personer der involveres.

Oxford-AstraZeneca-vaccinen er udviklet af Oxford Universitet og medicinalvirksomheden AstraZeneca. Oxford-vaccinen viste sig hurtigt lovende, da den blev anvendt på mennesker og førte til immunitetsreaktioner.

Lederen af den statslige russiske investeringsfond RDIF, som poster penge i udviklingen af coronavacciner, siger, at test begynder omkring nytår.

- Rusland er fast besluttet på at udvikle en fælles produktion af den nye kombinerede vaccine, når dens effektivitet er bevist med test, siger fondens leder, Kirill Dmitriev.

Det britiske AstraZeneca udsendte en lignende erklæring tidligere fredag.

Dmitriev siger, at "det er et samarbejde mellem forskere fra forskellige lande, som bliver afgørende for, at vi får nedkæmpet pandemien".

Oxford udsendte for nylig resultater, som bekræftede sikre og effektive test.

Forskerne er dog stadig ved at indsamle data om vaccinens effektivitet på ældre aldersgrupper, og der afventes godkendelse fra den britiske tilsynsmyndighed MHRA.

AstraZeneca siger, at det er ved at teste kombinationer af forskellige adenovirusvacciner for at se om blandinger fører til bedre immunitet.

Rusland har i over en uge foretaget coronavaccinationer med Sputnik V.

Mellem 3000 og 5000 ungarere vil måske deltage i kliniske test af Ruslands Sputnik V-vaccine mod covid-19. Det har den ungarske minister for menneskelige ressourcer, Miklos Kasler, på Facebook, tidligere sagt.

Ungarn vil også forsøge at få nødgodkendt en kinesisk coronavaccine af dets nationale tilsyn i stedet for at vente på EU's Lægemiddelagentur, EMA.

I henhold til EU's regler skal Sputnik V-vaccinen autoriseres af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, før den kan anvendes i et af de 27 medlemslande.

Rusland var et af de første lande, der meddelte, at man var i gang med at udvikle en vaccine. Og det var også et af de første lande til at meddele, at Sputnik-vaccinen var godkendt.

Men forskere har kritiseret processen, og der har været udtrykt skepsis over for den russiske vaccine i EU-landene og i USA.