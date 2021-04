Britiske eksperter frygter mere smitte ved flere hjemmetest

Personer med coronasymptomer kan være fristede til at tage en hjemmetest i stedet for en PCR-test.

Sådan lyder advarslen fra britiske eksperter. De frygter, at udbredelsen af hjemmetest i så fald kan føre til øget spredning af coronavirus.

Det skriver det britiske medie Sky News.

Eksperterne mener, at personer med symptomer kan få falsk tryghed fra en negativ hjemmetest, som ikke er lige så sikker som PCR-test.

De kan altså få et falskt negativt svar og give smitte videre uden at vide det.

Borgere over hele Storbritannien bliver opfordret til at benytte hjemmetest. Det skal være med til at mindske spredningen af coronavirus. Forhåbningen er, at hyppige tjek kan bryde smittekæderne tidligt.

Men sundhedskonsulenterne Angela Raffle og Mike Gill advarer altså om, at det kan have modsatte effekt.

- Fristelsen for personer med symptomer til at vælge den hurtige hjemmetest uden opsyn og med mindre sensitivitet kan føre til falsk sikkerhed, siger de ifølge Sky News.

De tilføjer, at det potentielt vil føre til en smittestigning.

Når briter har symptomer på coronavirus, opfordres de til at tage en PCR-test. Podningen af svælget bliver udført af trænede folk, og prøven derfra bliver undersøgt på laboratorier.

Symptomer kan for eksempel være tør hoste eller tab af smags- eller lugtesansen.