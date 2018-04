Britiske diplomater mødes med dobbeltagents niece

- Viktoria Skripal spurgte til sin onkel, der fortsat er i kritisk tilstand i Storbritannien efter et angreb, der involverede nervegift, oplyser den unavngivne diplomat.

Viktoria Skripal har tidligere kontaktet den russiske ambassade i London for at få informationer om onklens tilstand. Det oplyste ambassaden fredag.

Sergej Skripal og hans datter Julia blev alvorligt syge, efter at de havde været eksponeret for nervegiften novichok i den engelske by Salisbury den 4. marts.

Hans tilstand er fortsat kritisk, mens datteren meldes uden for livsfare.

Skripal har tidligere arbejdet hemmeligt for den britiske efterretningstjeneste, mens han var agent for Ruslands spiontjeneste.

Han kom i 2010 til England efter en udveksling af spioner mellem USA og Rusland.

Den britiske premierminister, Theresa May, var hurtigt ude og anklage Rusland for at stå bag nervegiftangrebet. Som reaktion besluttede Storbritannien at udvise 23 russiske diplomater.

USA, Canada og en lang række EU-lande fulgte siden Storbritanniens eksempel ved at udvise 150 russiske diplomater. Rusland har svaret igen ved at udvise et tilsvarende antal diplomater fra de pågældende lande.