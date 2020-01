Britiske aviser møder brexitdag med begejstring og bæven

På forsideplads går de den historiske dag i møde med lige dele frygt, begejstring og britisk humor.

- Ja, vi gjorde det!

Sådan skriver avisen Daily Express, der længe har talt for brexit.

Den store tabloidavis The Sun vælger samme linje og refererer også til den konservative premierminister Boris Johnsons valgslogan om at "få brexit gennemført" (get brexit done, red.).

- I aften klokken 23 - efter 30 år med modstand mod den snigende fare for en europæisk overstat - har det stærke britiske folk endelig fået brexit gennemført, står der på forsiden af The Sun.

Og foran et billede af Dovers berømte hvide klipper skriver Daily Mail, som har lavet en særudgave af avisen:

- Nu, på denne betydningsfulde dag, erklærer vi en ny begyndelse for Storbritannien.

Anderledes skeptisk er tonen hos en række andre aviser.

The Guardian har på forsiden også et billede af Dovers hvide klipper, men på dyster vis står der foran klipperne noget, der ligner et ødelagt sandslot med et britisk flag stukket ned i.

Overskriften lyder "lille ø".

- Efter 47 år forlader Storbritannien EU klokken 23 i aften - det største sats i en generation, skriver The Guardian.

Hos Financial Times er tonen mere neutral, og det konstateres, at det britiske folk er præget af både "optimisme og fortrydelse".

The Daily Telegraph ser frem mod en ventet tale fra Johnson, der bliver sendt på tv, når brexit træder i kraft.

Her ventes det, at han vil betone, at det "ikke bliver en slutning, men en ny begyndelse", skriver avisen.

Mens de andre aviser enten ringer med dommedagsklokkerne eller understreger dagens betydning, har Daily Star valgt at gå til briternes udtræden med humor.

- I aften bliver i sandhed et historisk øjeblik for vores store nation (...), indleder avisen.

- Det er nemlig rigtigt, hvid (alkoholfri, red.) januar, er ovre.

Dagen ventes ikke konkret at få den store betydning, har flere påpeget.

Fra lørdag går Storbritannien nemlig ind en overgangsperiode, hvor det stadig er med i det indre marked, og EU's love og regler stadig gælder. Den periode gælder året ud.